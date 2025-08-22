Перенес операцию, но от вредной привычки не отказался: как прошли последние годы жизни Евдокимова

Умерший от рака легких певец Ярослав Евдокимов много курил. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

22 августа стало известно о смерти исполнителя хита «Фантазер». По информации источника, у артиста был рак легких, болезнь дала метастазы, которые усилили течение заболевания. Полтора года назад он перенес операцию. Евдокимов соблюдал диету, отказался от алкоголя, но от сигарет не смог, что негативно сказывалось на его здоровье.

На данный момент родные артиста не решили, где он будет захоронен.

В беседе с aif.ru директор Ярослава Евдокимова не смогла сдержать слез, комментируя его смерть.

«Я ничего сейчас не могу сказать. Ярослава Александровича с нами больше нет», — высказалась она.

