В возрасте 47 лет умер популярный радиоведущий из девяностых Тимур Знаменский

Умер радиоведущий Олег Солодилов, известный в 1990-е годы как Тимур Знаменский. Ему было 47 лет.

О смерти сообщает «Российская газета» со ссылкой на коллег радио-диджея по эфиру.

Причина смерти не уточняется. Дата прощания с ведущим на момент публикации неизвестна.

В 1990-е годы Знаменский вел популярные шоу «Балаган парад» и «Тайм ту дэнс». Работал звукорежиссером на радио «Курск». Потом переехал в Москву, устроился в юридическую компанию. Знаменский женат, у него двое детей.

