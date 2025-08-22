У Татьяны Булановой умер свекор

Певица Татьяна Буланова сообщила о смерти свекра. Речь идет об отце ее мужа, бизнесмена Валерия Руднева.

О случившемся в семье артистки узнало издание Super.ru.

«У меня свёкор умер», - поделилась личным Буланова.

У певицы теплые и доверительные отношения с мужем и его родителями. Артистка делилась, что семья Руднева с особой заботой приняла ее. Буланова ценит отношения с родными мужа, тем более, что ее отец умер еще в 1998 году, а мать – в 2017-м.

Ранее певица сообщила, что планирует объединиться с коллегой – Надеждой Кадышевой. Знаменитости собираются записать дуэт.

Похожий опыт у Булановой был. В 2000-е она исполняла песню Кадышевой в Кремле. Сейчас у обеих певиц наступила вторая волна популярности. Как только в загруженном графике артисток появится время, они запишут совместную песню.