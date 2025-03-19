Перед своим днем рождения от гипотиреоза скончалась японская артистка Аюми Исида

Скончалась японская певица и актриса кино и сериалов Аюми Исида. Об этом пишет портал Nippon.

Причиной артистки стал гипотиреоз, эндокринное заболевание. 26 марта Исиде должно было исполниться 77 лет.

Аюми Исида появилась на свет в 1948 году. Ее музыкальная карьера стартовала в 1960-х. Дебютная пластинка увидела свет в 1969-м. Более двадцати синглов певицы оказывались в чартах, последний раз - в середине 1980-х.

На экране - с 1965-го, а ее фильмография насчитывает около сотни фильмов, сериалов и телешоу. Вместе со своей сестрой, членом национальной сборной на тот момент, занималась фигурным катанием.

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