Перед днем рождения умер 81-летний актер из «Солнечного удара» Кирилл Кавадарков. О смерти сообщает «Российская газета».

3 августа ушел из жизни болгарский актер театра и кино. Что стало причиной смерти — не уточняется.

Артист не дожил до дня рождения 4 дня — 7 августа ему могло бы исполниться 82 года. Смерть Кирилла была названа внезапной.

В 1967 году он стал выпускником Национальной академии театрального и киноискусства «Крастио Сарафов». Умерший выступал в драматических театрах в Варне и Добриче. На его счету десятки ролей.

На экранах Кирилл впервые появился в 1960-х. В его фильмографии есть такие проекты, как «Дон Кихот возвращается», «Большое путешествие», «Круг любви», «Рок», «Солнечный удар».

Последний фильм с участием актера вышел в 2025 году.

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