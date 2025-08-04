Народный писатель Азербайджана Эльчин Эфендиев скончался в возрасте 82 лет

Советский и азербайджанский писатель, сценарист и режиссер Эльчин Эфендиев скончался в возрасте 82 лет. Драматург ушел из жизни в воскресенье, 3 августа. О его смерти сообщил портал Oxu.

Народный писатель Азербайджана Эльчин Эфендиев умер у себя дома, его смерть констатировала прибывшая на вызов бригада врачей Скорой помощи.

Первый рассказ автора вышел в 1959 году, когда Эльчину было всего 16 лен. Его дебютное произведение опубликовали в журнале «Молодежь Азербайджана». Первый роман писателя вышел в 1965 году.

Его книги были переведены на множество языков, включая русский, и часто экранизировались. Как сценарист Эфендиев работал над такими проектами, как «Первая любовь Балададаша», «Удар в спину», «Дачный сезон» и других.

Некролог народного писателя подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева. Прощание с литератором прошло сегодня, 4 августа, в национальном ТЮЗе.

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