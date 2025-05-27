Озвучена причина смерти 62-летнего актера Василия Фунтикова

Причиной смерти 62-летнего актера Василия Фунтикова стал инсульт. Об этом сообщает aif.ru.

Брат звезды фильма «Каникулы Кроша» Василия Фунтикова рассказал о причине смерти актера. По словам мужчины, накануне Фунтиков ездил проведать отца. В какой-то момент он почувствовал себя плохо.

«Неожиданно очень все получилось. Инсульт был. Никаких предпосылок к этому не было, в один момент просто так сложилось все. Приехал папу проведать, но что-то плохо стало ему, вызвали скорую и увезли в больницу его», — рассказал родственник.

Напомним, Василий Фунтиков скончался на 63-м году жизни 27 мая. Церемония прощания с актером состоится 30 мая.

Ранее мы писали о том, что сценарист фильма «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» Борис Сааков умер в возрасте 87 лет.

Мы также рассказывали о том, что урну с прахом хореографа Юрия Григоровича подхоронили в могилу жены.