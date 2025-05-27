Урну с прахом хореографа Юрия Григоровича подхоронили в могилу жены
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Урну с прахом выдающегося хореографа XX века Юрия Григоровича подхоронили в могилу жены. Церемония состоялась на Новодевичьем кладбище.
Об этом сообщает NEWS.ru.
Прощание с Григоровичем, умершим 19 мая в возрасте 98 лет, состоялось 23 числа. После этого тело хореографа кремировали. Его прах погребен рядом с могилой супруги – балерины Наталии Бессмертновой.
На прощании с Григоровичем в Большом театре присутствовали десятки людей. На церемонию приезжала балерина Анастасия Волочкова, которая называет себя ученицей хореографа. Именно Григорович помог ей с возвращением в Россию, давал советы и был наставником.
На прощание она приехала с букетом белых лилий и устроила скандал. Балерина попросила журналистов помочь ей пройти в Большой театр. Также Волочкова высказалась о руководстве учреждения, которое, по ее мнению, посещают только «толстосумы и кошелки».