«Отправил за несколько часов до смерти»: какой прощальный подарок оставил Янис Тимма Седоковой

32-летний Янис Тимма отправил Анне Седоковой перед смертью букет из 101 розы. Об этом сообщает Woman.ru.

Янис Тимма ушел из жизни 16 декабря, в день, когда Анна Седокова отмечала 42-летие. Спортсмен хотел связаться с певицей, поздравить ее, но та не шла на контакт. По словам продюсера Сергея Дворцова, Анна любила букеты из красных и белых роз. Именно такой подарок баскетболист отправил ей за несколько часов до смерти.

«За несколько часов до смерти Янис отправил огромный букет цветов Ане. Она любит белые и красные розы, чтобы был большой букет, не меньше 101 штуки. Именно такой и доставили ей, но она проигнорировала, не приняла, ничего не ответила. Для себя Аня закрыла эту страницу, их отношения остались в прошлом, а он не хотел осознавать», — высказался продюсер.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что умерший Янис Тимма часто изменял Анне Седоковой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Алана Мамаева осудила Эвелину Бледанс, назвавшую смерть Яниса Тиммы «шикарным подарком».