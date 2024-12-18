«Анька терпела»: из-за чего случилась трагедия в отношениях Тиммы и Седоковой

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что умерший Янис Тимма часто изменял Анне Седоковой. Об этом сообщает портал «Абзац».

По словам Сергея, спортсмен «периодически ходил налево», а певица «закрывала на все глаза». Также он утверждает, что Анна нанимала детективов, которые следили за возлюбленным. Продюсер назвал отношения пары драматическими: они то расставались, то мирились.

«Анька это очень долго терпела и закрывала на всё глаза. Я знаю, что даже был период, когда она нанимала специальных людей, чтобы за ним следили. Я очень соболезную. Несмотря на развод, она его по-настоящему любила. А Янис очень переживал и не хотел этого развода», — высказался продюсер.

Сергей считает, что, несмотря на измены, у баскетболиста были чувства к певице, которая стала инициатором расставания.

«У него произошло с ней слияние, он во время её работы постоянно был рядом», — резюмировал Дворцов.

Ранее сообщалось, что последний месяц жизни Янис Тимма шантажировал экс-супругу Анну Седокову. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что отец Яниса Тиммы обвинил певицу Анну Седокову в смерти 32-летнего спортсмена.