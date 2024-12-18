Алана Мамаева осудила Бледанс, назвавшую смерть Яниса Тиммы «шикарным подарком»

Алана Мамаева осудила Эвелину Бледанс, назвавшую смерть Яниса Тиммы «шикарным подарком». Модель прокомментировала высказывание телеведущей в соцсети.

В ночь с 16 на 17 декабря стало известно о смерти баскетболиста. Эвелина Бледанс отреагировала на кончину Янису, назвав ее «шикарным подарком» Анне Седоковой. По ее мнению, после трагедии певица станет востребованной у заказчиков и увеличит гонорары. Алана осудила телеведущую за «бесчеловечный» комментарий.

«У нас что, все с ума посходили? У человека трагедия в жизни, оставьте Аню в покое! Комментаторы вообще бесчеловечны и жестоки. Мне страшно в каком обществе мы живем», — высказалась знаменитость.

Ранее Лера Кудрявцева заявила, что россияне затравили Седокову после смерти Тиммы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что последний месяц жизни Янис Тимма шантажировал экс-супругу Анну Седокову.