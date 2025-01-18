На 56-м году жизни умер актер Эдуард Колбанов. Об этом стало известно из соцсетей.

14 января скончался актер Балаковского ТЮЗа Эдуард Колбанов. Коллеги артиста сообщили, что он скончался в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.

«В последнее время у артиста были проблемы со здоровьем. Совсем недавно Эдуард исполнил главную роль в спектакле „Добро пожаловать в рай“, которая, отчасти, оказалась знаковой для него», — сказано в некрологе.

Эдуард Колбанов начал играть в театре в 1997 году. С 2007 по 2019 год он работал в Армавирском театре драмы и комедии, а после перешел в Балаковский ТЮЗ.

Ранее мы писали о том, что на 85-м году жизни умер актер из сериала «Морские дьяволы» Волемир Грузец.

Мы также рассказывали о смерти обладательницы двух премий «Золотой глобус», актрисы Джоан Плаурайт.