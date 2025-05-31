На 85-м году жизни умерла заслуженная артистка РФ Татьяна Рудова. Подробности приводит ТАСС.

Стало известно, что 30 мая умерла заслуженная артистка России и актриса Московского Губернского театра. Рудовой было 84 года. Об этом сообщила пресс-атташе театра Лиана Хусаинова, но причину смерти раскрывать не стала.

«В нашей театральной семье большая потеря. Вчера на 85-м году ушла из жизни наша коллега, актриса МГТ заслуженная артистка РФ Татьяна Рудова. Ее всегда отличали профессионализм, преданность и любовь к театру, искренняя забота о коллегах. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Нам будет вас очень не хватать, Татьяна Кузьминична», - поделилась Лиана.

Церемония прощания с Татьяной состоится 3 июня на Большой сцене Московского Губернского театра.

Татьяна Рудова работала в Московском областном драматическом театре им. А. Н. Островского с 1970 года, а в труппе МГТ состояла с момента его основания с 2013-го.

Ей удалось сыграть в таких спектаклях, как «Ревизор», «Бешеные деньги», «Гроза» и других.

Ранее мы писали о том, что актриса из «Отчаянных домохозяек» Валери Махаффей умерла на 72-м году жизни.

Также сообщалось, что на 85-м году жизни умер автор музыки к мультсериалу «Симпсоны» Альф Клаузен.