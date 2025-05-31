Актриса из «Отчаянных домохозяек» Валери Махаффей умерла на 72-м году жизни. Об этом сообщает Variety.

Актриса Валери Махаффей скончалась 30 мая в Лос-Анджелесе. Новость подтвердил ее муж Джозеф Келл. Долгое время Махаффей боролась с раком. Ей был 71 год.

Валери Махаффей родилась в 1953 году. В 1992 году актриса получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драмеди «Северное сияние». Она также была номинирована на премию «Дэйтайм Эмми» за роль в мыльной опере «The Doctors» (1980). Махаффей сыграла в таких сериалах, как «Отчаянные домохозяйки», «Хор», «Понедельник утром».

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