Отец Филиппа Киркорова владел двумя квартирами в Москве и домом в Болгарии. Об этом сообщает «7Дней.ru».

18 марта 2025 года ушел из жизни Бедрос Киркоров. Известно, что артист не успел составить завещание перед смертью, но, по предположениям СМИ, все наследство и так отойдет его сыну.

Как утверждает источник, умерший, находясь в браке, купил две квартиры в Нижнем Новгороде. Одну он оформил на себя, другую — на жену. Спустя время выяснилось, что женщина тайно переписала на себя все имущество. Однако Киркоров не стал с ней судиться из-за уговоров сына.

Также Бедрос владел двумя квартирами в Москве и загородным домом в Болгарии.

Ранее сообщалось, что отец Филиппа Киркорова провел в муках последние часы жизни и находился в агонии. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Алла Пугачева может на сутки прилететь в Москву на похороны Бедроса Киркорова.