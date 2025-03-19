Отец Филиппа Киркорова владел двумя квартирами в Москве и домом в Болгарии
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Отец Филиппа Киркорова владел двумя квартирами в Москве и домом в Болгарии. Об этом сообщает «7Дней.ru».
18 марта 2025 года ушел из жизни Бедрос Киркоров. Известно, что артист не успел составить завещание перед смертью, но, по предположениям СМИ, все наследство и так отойдет его сыну.
Как утверждает источник, умерший, находясь в браке, купил две квартиры в Нижнем Новгороде. Одну он оформил на себя, другую — на жену. Спустя время выяснилось, что женщина тайно переписала на себя все имущество. Однако Киркоров не стал с ней судиться из-за уговоров сына.
Также Бедрос владел двумя квартирами в Москве и загородным домом в Болгарии.
Ранее сообщалось, что отец Филиппа Киркорова провел в муках последние часы жизни и находился в агонии. Подробности читайте в этой новости.
Также мы писали, что Алла Пугачева может на сутки прилететь в Москву на похороны Бедроса Киркорова.