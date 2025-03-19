Алла Пугачева может на сутки прилететь в Москву на похороны Бедроса Киркорова

Певица Алла Пугачева может на сутки прилететь в Москву на похороны бывшего свекра Бедроса Киркорова. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов.

Он отметил, что Примадонна была полвека знакома с отцом певца Филиппа Киркорова и дружила с ним.

«Если она приедет в Москву, то только на сутки… Она может прилететь не только из-за тёплых чувств к бывшему свёкру, но и для того, чтобы напомнить о себе влиятельным друзьям», - сказал Дворцов изданию «Абзац».

Медиаменеджер отметил, что появление певицы станет фурором. Он не исключил, что певица может отказаться от поездки в Россию по причине проблем со здоровьем – в таком случае на похороны придет директор Пугачевой Елена Чупракова, она оставит венок от Примадонны для Бедроса.

Напомним, отец Киркорова скончался 18 марта в возрасте 92 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, церемония состоится 21 марта.

Ранее сообщалось, что Бедрос не составил завещание, так как сын находился в Марокко. Источник сообщил: Филипп последние две недели был за границей, а его отец – в доме в Подмосковье с сиделкой, охраной и врачом.