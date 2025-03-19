Отец Филиппа Киркорова провел в муках последние часы жизни и находился в агонии. Об этом сообщает mk.ru.

18 марта 2025 года ушел из жизни Бедрос Киркоров. По информации источника, смерть артиста была мучительной: он находился в агонии несколько часов.

Якобы сиделка убедила его игнорировать рекомендации врачей и прибегнуть к тибетской медицине. Однако, как утверждает Mash, нетрадиционные методы только ухудшили состояние Киркорова.

На данный момент сын Бедроса не комментировал новости о мучительной смерти отца.

Прощание с Киркоровым состоится 21 марта. Он обретет покой на Троекуровском кладбище.

Ранее домработница рассказала о последней встрече с больным отцом Филиппа Киркорова. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 13-летняя дочь Филиппа Киркорова оставила послание умершему дедушке Бедросу.