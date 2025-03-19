Отец Филиппа Киркорова провел в муках последние часы жизни и находился в агонии
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Отец Филиппа Киркорова провел в муках последние часы жизни и находился в агонии. Об этом сообщает mk.ru.
18 марта 2025 года ушел из жизни Бедрос Киркоров. По информации источника, смерть артиста была мучительной: он находился в агонии несколько часов.
Якобы сиделка убедила его игнорировать рекомендации врачей и прибегнуть к тибетской медицине. Однако, как утверждает Mash, нетрадиционные методы только ухудшили состояние Киркорова.
На данный момент сын Бедроса не комментировал новости о мучительной смерти отца.
Прощание с Киркоровым состоится 21 марта. Он обретет покой на Троекуровском кладбище.
Ранее домработница рассказала о последней встрече с больным отцом Филиппа Киркорова. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что 13-летняя дочь Филиппа Киркорова оставила послание умершему дедушке Бедросу.