Домработница рассказала о последней встрече с больным отцом Филиппа Киркорова. Слова Людмилы Дородновой приводит 360.ru.

18 марта 2025 года ушел из жизни Бедрос Киркоров. В беседе с журналистами Людмила вспомнила о последней встрече с артистом на его дне рождении в грузинском ресторане. По воспоминаниям женщины, уже тогда Киркоров жаловался на здоровье и осознавал, что «не жилец».

«Он был еще ничего, нормальненький такой. Но здоровье-то у него, конечно, подхлестывалось. Ему какого-то врача привозили, делали ему блокаду на ногах. Он говорил, что через полгода он не жилец», — рассказала Людмила.

Дороднова вспоминает об умершем как о добром и умном человеке. Женщина выразила соболезнование Филиппу Киркорову и отметила, что Бедрос был для него главным во всем.

«Он очень много знал, любил рассказывать и чтобы его слушали. Он очень добрый был. Мне очень жалко Бедроса, мне очень жалко Филиппа. Бедрос для него всегда был главным во всем, даже в его каких-то бумагах», — резюмировала она.

Ранее 13-летняя дочь Филиппа Киркорова оставила послание умершему дедушке Бедросу. Подробности читайте в этой новости.