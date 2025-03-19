13-летняя дочь Филиппа Киркорова оставила послание умершему дедушке Бедросу. Алла-Виктория отреагировала на смерть родственника в соцсети.

18 марта 2025 года ушел из жизни Бедрос Киркоров. Его сын, как и внуки, тяжело переживают утрату. 13-летняя девочка рассказала о переживаниях в личном блоге и заявила, что дедушка навсегда остался в ее сердце. Также дочь Филиппа поблагодарила Бедроса за любовь и поддержку.

«Сегодня днем не стало моего дедушки. Мне очень трудно это говорить. Дедушка всегда будет в моем сердце, и всегда буду помнить его. Спасибо за ту любовь, что он мне дал», — написала Алла-Виктория.

Увидев пост, подписчики выразили соболезнования звездной семье.

Ранее Любовь Успенская заявила, что Филипп Киркоров подавлен горем из-за смерти отца. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что сиделка делала Бедросу Киркорову ингаляцию и вводила кислород перед смертью.