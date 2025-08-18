Опубликовано 18 августа 2025, 13:591 мин.
От сердечного приступа умер 79-летний бразильский певец Периньо Альбукерке
От сердечного приступа умер 79-летний бразильский певец Периньо Альбукерке. О смерти артиста сообщил его сын в соцсети.
15 августа на 80-м году жизни умер певец, композитор и музыкальный продюсер. Причиной смерти стал сердечный приступ. Он находился в госпитале после инсульта около месяца.
Сын умершего отметил, что в последние годы отец вел замкнутый образ жизни и почти не выходил на улицу.
В 1960-х артист играл в Carlito e Sua Orquestra, затем был гитаристом группы Raulzito e Seus Panteras.
