В возрасте 80 лет умер аргентинский актер Альберто Мартин, сыгравший в более 1000 эпизодах сериалов

Аргентинский актер театра, кино и ТВ Альберто Мартин скончался в возрасте 81 года. Причина смерти не разглашается.

О кончине актера сообщает национальный отраслевой профсоюз.

Выдающийся артист за всю карьеру сыграл в более 1000 эпизодах в латиноамериканских телесериалах.

Альберто Мартин, настоящее имя — Луис Альберто Ди Фео, родился в мае 1944 года. Впервые сниматься начал в возрасте 6 лет, появившись в фильме «Смерть лжет».

Среди самых известных его работ: «Америка, неизведанная земля», «Как прекрасна моя семья!», «Как горячий хлеб», «Безбожники», «Секреты папочки», «Маленькая Виктория», «Богатые не просят разрешения» и другие.

Кроме работы в кино, артист также появлялся в некоторых кулинарных шоу. Одним из его основных увлечений было как раз приготовление пищи.

