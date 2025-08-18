Умер автор логотипа бондианы Джо Кэрофф

Графический дизайнер Джо Кэрофф, создавший логотип с пистолетом и цифрами 007 для Джеймса Бонда, скончался в возрасте 103 лет. Об этом сообщила The New York Times.

Сыновья Кароффа, Питер и Майкл, рассказали, что голливудский художник умер за день до своего 104-го дня рождения. В последние дни он находился под паллиативной помощью в своем доме на Манхэттене.

Кэрофф также разработал начальную заставку для «Последнего искушения Христа» Мартина Скорсезе, создал около дюжины постеров к фильмам Вуди Аллена, а также афиши к «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше», «Вестсайдской истории» и «Вечеру трудного дня». Кроме того, он работал над типографикой для «Последнего танго в Париже».

Художник ушел на пенсию в 2006 году в 86 лет, чтобы посвятить себя живописи.

Известно, что продюсеры бондианы десятилетиями не поддерживали связь с Кэроффом после создания логотипа. Однако к своему столетию дизайнер получил от продюсеров франшизы — Барбары Брокколи, Майкла Г. Уилсона и EON Productions — часы Omega с гравировкой «007».

Кэрофф признавался, что выбросил почти все оригинальные эскизы, сделанные для ставших культовыми фильмов.

«Возможно, это не очень умно, но я никогда не считал, что то, что я делаю, — это что-то грандиозное. Я просто работал, и точка. Я просто был художником», — говорил он в интервью.

Помимо сыновей, у него остались невестки Рут и Синтия, а также внучка Дженнифер. Его супруга Филлис, с которой он прожил 81 год, умерла в феврале, не дожив четырех дней до своего 101-летия.

