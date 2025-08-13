От рака умерла 60-летняя американская актриса и певица Даниэль Спенсер. О смерти сообщает издание Amsterdam News.

13 августа стало известно о смерти актрисы и певицы, которая долгое время боролась с раком. Кончину Спенсер подтвердил ее коллега.

Артистка родилась в 1956 году. Дебют на экранах состоялся в 1970-х. В фильмографии Спенсер 25 проектов. Среди известных работ — «Что творится!», «Дни нашей жизни», «Лучше не бывает».

Даниэль — тезка и однофамилица актрисы и бывшей жены Рассела Кроу.

