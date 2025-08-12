В возрасте 90 лет ушел из жизни израильский писатель, искусствовед Амнон Барзель

Скончался израильский писатель, художественный критик и куратор десятка важных арт-объектов Амнон Барзель. Литератор скончался в возрасте 90 лет в Тель-Авиве, сообщает Exibart.

Барзель родился в 1935 году. Учился в иерусалимском университете, получил степень магистра искусств в Сорбонне.

После возвращения в Израиль сам стал лектором в Университете Хайфы. Преподавал историю искусств XX века. Также в его послужном списке работа редактором журнала «Живопись и скульптура». Написал более ста тематических книг.

Кроме всего прочего, Амнон Барзель курировал выставки по всему миру, включая экспозицию израильского павильона Венецианской биеннале в 1976 и 1980 годах. Более того, он стал основателем Центра современного искусства в Тоскане, был директором Еврейского музея в Берлине.

