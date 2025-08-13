В возрасте 36 лет ушла из жизни китайская бьюти-блогер Лиз Линь Жуоюй

На 37-м году жизни скончалась китайская бьюти-блогер Лиз Линь Жуоюй. Причина смерти пока не разглашается. О кончине девушки стало известно из соцсети ее супругу.

Муж блогерши в своем Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделился теплыми воспоминаниями о Лиз. В эмоциональном посте он вспоминает о ней как о необыкновенно светлом человеке, излучающем любовь и позитив.

«Хоть Лиз тихо ушла, красота и любовь, которые она оставила, всегда будут с нами», — написал мужчина.

Супруг умершей онлайн-знаменитости также рассказал, что Лиз Линь Жуоюй всегда находила время для общения с подписчиками, никогда никого не игнорировала и старалась отвечать каждому, кто ей напишет. На момент смерти у нее было более 144 тысяч фолловеров. Она действительно ценила своих поклонников, добавил он.

Ее неповторимый стиль и творческий подход к работе вдохновляли окружающих. Кроме того, ее яркой особенностью была исренняя забота о животных и интерес ко всему новому.

Ранее мы писали о том, что 20-летний американский блогер и певец Чейз Филандро был найден мертвым.