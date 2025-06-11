От рака умерла 51- летняя «Мисс Южная Америка» и актриса Патрисия Фуэмайор. Об этом сообщил ее соведущий Рауль Гонсалес в утреннем шоу Univision «Проснись, Америка».

9 июня в Нью-Йорке ушла из жизни Патрисия Фуэмайор. Известно, что знаменитость боролась с раком, однако недуг оказался сильнее.

«Это новость, которой мы не хотели бы делиться. Наша подруга и коллега Патрисия скончалась рано утром после тяжелой борьбы с раком», — сообщил Рауль.

Патрисия получила известность в 1997 году, став финалисткой конкурса «Мисс Венесуэла». Спустя год она выиграла конкурс «Мисс Южная Америка». После этого знаменитость начала сниматься в сериалах.

Большую часть жизни умершая связала с журналистикой. Она работала на каналах Venevisión, E! Latinoamérica и Teledeporte, а также вела собственное шоу De Boca en Boca.

Последний пост в ее соцсети был 14 февраля. Она посвятила его мужу.

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