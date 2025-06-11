От рака умерла 51-летняя «Мисс Южная Америка» и актриса Патрисия Фуэмайор
© freepik
От рака умерла 51- летняя «Мисс Южная Америка» и актриса Патрисия Фуэмайор. Об этом сообщил ее соведущий Рауль Гонсалес в утреннем шоу Univision «Проснись, Америка».
9 июня в Нью-Йорке ушла из жизни Патрисия Фуэмайор. Известно, что знаменитость боролась с раком, однако недуг оказался сильнее.
«Это новость, которой мы не хотели бы делиться. Наша подруга и коллега Патрисия скончалась рано утром после тяжелой борьбы с раком», — сообщил Рауль.
Патрисия получила известность в 1997 году, став финалисткой конкурса «Мисс Венесуэла». Спустя год она выиграла конкурс «Мисс Южная Америка». После этого знаменитость начала сниматься в сериалах.
Большую часть жизни умершая связала с журналистикой. Она работала на каналах Venevisión, E! Latinoamérica и Teledeporte, а также вела собственное шоу De Boca en Boca.
Последний пост в ее соцсети был 14 февраля. Она посвятила его мужу.
Ранее в Загребе в возрасте 52 лет умер музыкант Матия Дедич. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что умер в возрасте 85 лет французский кинорежиссер и фотограф Франсис Джакобетти.