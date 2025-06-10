Опубликовано 10 июня 2025, 20:511 мин.
В Загребе в возрасте 52 лет умер музыкант Матия Дедич
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Умер югославский и хорватский музыкант, пианист и композитор Матия Дедич. Ему было 52 года.
О смерти сообщила «Российская газета» со ссылкой на лейбл Croatia Records – на нем издавался музыкант. Подробности смерти не уточняются. Известно, что Дедич скончался в родном Загребе.
Дедич с четырех лет играл на фортепиано. Занимался поп-музыкой, затем – джазом. Родители Дедича – не менее известные музыканты: певица Габи Новак и автор песен Арсен Дедич.
Матия был выпускником Джазовой академии, учился в Австрии. Потом вернулся в Загреб. Основал коллектив Мatija Dedić Trio, с ним объездил всю Европу. Имел многочисленные награды, в том числе как лучший джазовый пианист года.
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