Умер в возрасте 85 лет французский кинорежиссер и фотограф Франсис Джакобетти

Умер французский кинорежиссер, писатель и фотограф Франсис Джакобетти. Мужчине было 85 лет. Об этом сообщает зарубежный портал IMDb.

Джакобетти известен по мелодраме «Эммануэль 2» (21+). В этом сиквеле Сильвия Кристель вновь исполнила свою знаменитую роль.

Фильм, музыку к которому написал обладатель «Оскара» Франсис Ле (саундтрек к «Истории любви»), стал подпольным хитом в СССР. Несмотря на риск уголовного преследования, советские зрители смотрели его в переводах Леонида Володарского. Позже, в 1984 году, Джакобетти выступил продюсером четвертой части франшизы.

Кинорежиссер родился 1 июля 1939 года в Марселе. С 18 лет работал профессиональным фотографом, учился у мастеров жанра, сотрудничал с глянцевыми изданиями. В 1987 году у него родился сын Луи от романа с актрисой Кароль Буке.

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