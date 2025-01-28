Белорусский режиссер Александр Анисимов умер в возрасте 62 лет

Белорусский режиссер и сценарист Александр Анисимов умер 27 января в возрасте 62 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства культуры Беларуси.

Причины смерти режиссера не уточняются. В некрологе сказано, что Александр Анисимов был ярким, самобытным мастером игрового и документального кино, чьи фильмы любят зрители всех возрастов. Родным покойного выразили искренние соболезнования.

Александр Анисимов окончил в 1994 году Белорусскую государственную академию искусств — он был учеником народного артиста СССР Виктора Турова. В числе его наиболее известных работ: «Невероятное перемещение», «Следы на воде», «Держись за облака» и «Авантюры Прантиша Вырвича».

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