От рака умер бывший вокалист группы Banda Rancho Viejo Анхель Гарсиа

Ушел из жизни певец, бывший вокалист группы Banda Rancho Viejo Анхель Васкес Гарсия. Об этом сообщает La Mejor.

По данным источника, причиной смерти артиста стал рак щитовидной железы. Ранее музыкант приостановил выступления, сообщив об ухудшении своего здоровья после поставленного диагноза.

Анхель Гарсия прошел длительный курс лечения и рискованную операцию, которая длилась десять часов. Медики удалили ему пораженную железу и часть лимфатических узлов, однако вокалист Banda Rancho Viejo все равно скончался.

Чтобы оплатить лечение исполнителю, который лишился возможности петь, пришлось распродавать личные вещи.

Ранее мы писали о смерти британского актера Майкла Калвера, снявшегося в культовой саге «Звездные войны».

Также сообщалось, что ушел из жизни 91-летний пианист и солист группы Pete Rodriguez Пит Родригес, песня которого прозвучала в популярной компьютерной игре GTA.