Умер сыгравший капитана Лорта Ниду в «Звездных войнах» актер Майкл Калвер

Умер британский актер Майкл Калвер, снявшийся в культовой саге «Звездные войны». Ему было 85 лет.

Смерть артиста наступила еще 27 февраля, однако известно об этом стало только сейчас. Информация о причинах кончины Калвера не раскрывается, но ранее сообщалось о его продолжительной болезни.

Калвер проснулся знаменитым после роли капитана Лорта Ниды в фильме «Звёздные войны: Эпизод V: Империя наносит ответный удар».

Сцена, в которой его персонажа бесконтактно убивает при помощи силы Дарт Вейдер, стала культовой и известна всем поклонникам космической саги.

Всего в фильмографии Калвера более 50 ролей в различных проектах. В частности, он сыграл в сериале «Мисс Марпл: Указующий перст», «Из России с любовью», «Возвращение Шерлока Холмса», «Мстители», «Новые Мстители» и других, сообщает «Российская газета».

Ранее в США умер пианист и солист группы Pete Rodriguez Пит Родригес, песня которого прозвучала во всемирно известной компьютерной игре GTA. Ему был 91 год.