В США умер 91-летний автор музыки из игры GTA Пит Родригес

В США умер пианист и солист группы Pete Rodriguez Пит Родригес, песня которого прозвучала во всемирно известной компьютерной игре GTA. Ему был 91 год.

Причина смерти музыканта не раскрывается, известно только, что он скончался 11 марта.

Группа Pete Rodriguez исполняла латиноамериканскую бугалу и прославилась благодаря песне под названием I Like It Like That. Эта композиция звучала в плейлисте радиостанции в игре Grand Theft Auto: Vice City Stories (GTA).

Песня I Like It Like That, написанная в 1967 году, попала в национальный хит-парад Billboard и неоднократно использовалась также в различных фильмах, сообщает aif.ru.

Ранее умерла польская актриса Алисия Павличка, известная зрителям по ролям в фильмах «Раскрытая явка» и «Крымские сонеты». Ей было 90 лет.