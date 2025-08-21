От рака умер 88-летний судья Фрэнк Каприо, который покорил Сеть своей добротой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Юрист, известный трогательными выступлениями на судебных процессах, умер от рака поджелудочной железы. Смерть Фрэнка подтвердили его представители.

Каприо работал в городе Провиденс в американском штате Род-Айленд. Многие знают его по сериалу «Пойманные в Провиденсе», отрывки из которого стали трендами в Сети. После премьеры на судью подписались почти три миллиона человек.

