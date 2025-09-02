По пути из аптеки домой от внезапного сердечного приступа скончался индийский режиссер С.С. Давид

Индийский режиссер, сценарист и продюсер С.С. Давид умер в возрасте 55 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, который внезапно случился с кинодеятелем по пути из аптеки домой.

Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Кинематографист потерял сознание и был экстренно доставлен в частный госпиталь в Бангалоре. Там врачи констатировали его смерть.

С.С. Давид пришел в кино в 1990-х годах. Он снял десятки кинолент. Помимо режиссуры, он также написал сценарии для множества картин. Среди них такие, как «Дхаирья», «День независимости», обе части «Полицейской истории» и многие другие.

«Его истории были проникновенными, его рассказы вызывали интерес у аудитории, а его видение мотивировало всех, кто с ним работал. Коллеги вспоминают его как скромного, трудолюбивого и искренне увлеченного человека, который незаметно поощрял других прилагать все усилия», — говорится в некрологе режиссера.

Ранее мы писали, что скончался иранский актер театра и кино с обширной фильмографией Мердад Фалахаджер. Причиной смерти стал рак, о котором он узнал после посещения стоматолога.