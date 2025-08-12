«Мы в полном шоке»: умер известный голливудский продюсер Майкл Клик

В возрасте 77 лет умер голливудский продюсер сериалов «Родина» и «24 часа», лауреат премии «Эмми» Майкл Клик. Об этом сообщила его дочь Кейтлин Хои-Клик.

Кейтлин пояснила, что отец ушел из жизни во сне в своем доме в Лос-Анджелесе.

«Он был для меня всем. Мы с мамой в полном шоке», — написала наследница продюсера.

Карьера Клика на телевидении началась с должности помощника режиссера на шоу ABC Afterschool Specials и сериале «Наш дом». Затем он стал продюсерами проектов «Притворщик», «Секретные материалы», «Побег», «24 часа», «Заложница» и «Родина».

Первую «Эмми» Клик получил в 2006 году за драму «24 часа». Свой успех он повторил шесть лет спустя — его наградили очередной статуэткой за сериал «Родина».

Дочь режиссера отметила, что он заботился обо всех, кого встречал на своем пути и сделал очень много для киноиндустрии.

Ранее после болезни умер 86-летний британский актер и голос мистера Бенна Рэй Брукс. Последние несколько лет он страдал деменцией.