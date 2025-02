Певица и обладательница «Грэмми» Роберта Флэк умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Американская певица Роберта Флэк скончалась утром 24 февраля, ей было 88 лет. Причины смерти знаменитости не раскрываются.

Представитель певицы рассказал, что близкие находились в момент смерти рядом с Флэк.

«Мы убиты горем из-за того, что Роберта Флэк скончалась сегодня утром, 24 февраля 2025 года. Она мирно умерла в окружении своей семьи. Роберта сломала границы и била рекорды», — рассказал он.

Роберта Флэк является обладательницей двух премий «Грэмми». Наибольшую популярность ей принесла песня «The First Time Ever I Saw Your Face», которая прозвучала в фильме «Сыграй мне „Туманно“».

