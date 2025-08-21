От рака умер 70-летний французский сценарист и режиссер Мишель Фесслер. Об этом сообщает зарубежное издание Ecran Total.

19 августа после борьбы с раком умер французский сценарист и режиссер.

Он начал карьеру сценариста в 1990-х годах. Мишель работал над сценариями к фильмам «Насмешка», «Птицы 2. Путешествие на край света», которые были номинированы на «Оскар».

Умерший дебютировал как режиссер благодаря полнометражному фильму «Бемби. История жизни в лесу». Также среди его работ «Мальчик, который хотел быть медведем», «Медведь на сцене».

