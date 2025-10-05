Умер, скучая по супруге: выяснилась причина смерти экс-главы издательства «Правда»

Экс-глава издательства «Правда» Леонтьев умер из-за сердечного приступа. Об этом сообщает mk.ru.

Сегодня стало известно о смерти бывшего директора издательства «Правда» Вячеслава Леонтьева. Его тело нашли рядом с его домом в Москве. Среди причин случившегося называли суицид и несчастный случай, однако на самом деле Леонтьев умер из-за сердечного приступа.

Журналисты выяснили, что в последние несколько месяцев мужчина сильно переживал из-за госпитализации жены — у нее обнаружили тромбоз глухих вен, ей предстояла долгая реабилитация. В день смерти Леонтьева мужчине стало плохо еще дома, но когда дочь предложила вызвать скорую помощь, он отказался.

Спустя некоторое время соседи увидели мужчину лежащим без сознания у подъезда. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

