Экранизировали в 1986 году: ушел из жизни автор романа «Чечечела» Мирко Бушен

Аргентинский актер, режиссер, драматург, писатель, сценарист и педагог Мирко Бушен ушел из жизни. Об этом стало известно 29 мая. Информация о смерти деятеля культуры появилась на сайте Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Мирко родился в 1932 году. Он окончил университет по специальности философия и литература. В качестве писателя он стал известен как автора роман «Чечечела, девчонка из соседнего квартала», который был экранизирован в 1986 году. Кроме того, Бушен написал сценарий к этой комедии. Главную роль в картине исполнила Ана Мария Пиккио, лауреат Московского международного кинофестиваля 1969 года.

Театральная карьера Мирко началась еще в его студенческие годы. Он снимался в кино, телесериалах и музыкальных клипах. Среди работ с его участием выделяют такие проекты, как «Ночь преступления», «Черные птицы» и «Русский мастер».

Ранее сообщалось о смерти автора музыки к мультсериалу «Симпсоны» Альфа Клаузена. Ему было 84 года.