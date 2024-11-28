От рака стремительно умерла 17-летняя подопечная Кейт Миддлтон. О смерти подростка сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Лиз Хаттон боролась с неизлечимой формой рака. В январе врачи заявили, что девочке осталось жить от 6 месяцев до 3 лет. 27 ноября девочка умерла в своем доме в Северном Йоркшире. В последние дни ее состояние быстро ухудшалось. Родные хотели отпраздновать Рождество пораньше, в эти выходные, чтобы порадовать Лиз, но не успели.

«Наша милая Лиз умерла рано утром. Она до последнего оставалась решительной. Еще вчера она говорила мне, что мне лучше нанять медсестру, чтобы она могла делать больше дел. Она ушла в ореоле славы. Почти все, кто о ней заботился, видели ее в последний раз на ее выставке на прошлой неделе в Лондоне», — сообщила мама девочки.

Кейт Миддлтон знала о болезни девочки. Она приглашала Лиз в Виндзорский дворец в качестве фотографа премии, которую провел принц Уильям. После торжества подросток и ее семья отправились на чаепитие с Кейт.

Ранее в возрасте 76 лет умерла французская актриса Жани Гостальди. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что канадский актер Жюльен Арнольд умер во время спектакля.