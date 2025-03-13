Опубликовано 13 марта 2025, 11:581 мин.
От рака скончался звезда азиатских мыльных опер Субарка
В возрасте 66 лет умер актер азиатских мыльных опер Субарка.
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Ушел из жизни индонезийский актер театра, кино, сериалов и мыльных опер Субарка. Об этом сообщает Kompas.
Артист умер в больнице в возрасте 66 лет. Причиной смерти звезды мыльных опер стал рак, о котором стало известно три года назад.
Субарка появился на свет в 1958 году. Усопший ставил спектакли не только в Индонезии, но и на Филиппинах, в Малайзии, Сингапуре и США. Принимал участие в съемках кино с 1980-х. Неоднократно одерживал победу на национальных и международных конкурсах художников-гримеров.
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