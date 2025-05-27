От рака легких умер турецкий актер и певец Ильхан Шешен. Об этом сообщает зарубежное издание GZT.

26 мая скончался турецкий артист, не дожив до 77-летия несколько дней. В 2023 году у него выявили рак легких.

Умерший начал музыкальную карьеру в 1968 году, а первый альбом записал через 3 года. В 1983 — основал музыкальную группу.

Дебют на экране состоялся в 1980-х. Среди его проектов — «Алия», «Мумия в бегах», «Разбивающая сердца», «Роль в жизни», «Любовь любит ложь».

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