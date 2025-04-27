Оставил заметный след в развитии театрального искусства: актер Жан-Клод Джермейн ушел из жизни

Канадский актер, драматург, писатель и театральный деятель Жан-Клод Джермейн ушел из жизни. Ему было 85 лет. О случившемся сообщило Radio Canada со ссылкой на дочь литератора Кристин Джермейн.

Что стало причиной смерти Джермейна, пока не известно. Канадца называют выдающимся артистом, который оставил заметный след в развитии театрального искусства страны. Также он активно занимался педагогической деятельностью.

Жан-Клад родился в 1939 году. В молодости ему приходилось быть репортером, колумнистом и редактором. В 1969 году будущий актер основал театральную компанию. А чуть позже он начал активно сниматься в кино и публиковать свои произведения как писатель. Джермейн написал «Короля низких цен», «Школу грез», «Монреальскую мыльную оперу» и «Канадскую чуму».

Ранее сообщалось о смерти британского актера театра и кино Филипа Колина Лори. Он играл в экранизации романа «Война и Мир».