От пневмонии умер 94-летний голливудский продюсер Джозеф Ди Пальма

Ушел из жизни американский кино- и телепродюсер и сценарист Джозеф «Джо» Ди Пальма. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter со ссылкой на вдову продюсера - актрису и режиссера Джойселин Энгл.

Уточняется, что кинематографист скончался в госпитале в Нью-Йорке в возрасте 94 лет. Причиной смерти стала пневмония.

Джозеф Ди Пальма появился на свет 17 января 1931 года в Нью-Йорке. В 1952-м получил степень бакалавра в Колумбийском университете. Воевал в Корее.

При жизни он успел поработать над проектами «Зона безопасности», «Пробужденная», «Радуга Шэннон» и другими.

Ранее мы писали, что американский актер Джесси Кирни умер в возрасте 49 лет от редкого сосудистого поражения. Артист прославился благодаря проектам «Иголка в стогу сена» и «День святого Валентина».

Также сообщалось, что в возрасте 93 лет скончалась актриса из фильма «Деловые девушки» Делия Расон.