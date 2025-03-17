Актер Джесси Кирни умер в 49 лет от редкого сосудистого поражения

В Нью-Джерси умер американский актер, автор песен, продюсер Джесси Кирни. Ему было 49 лет.

О смерти сообщает «Российская газета».

Артиста не стало неделю назад, хотя СМИ сообщили об этом только 14 марта. О смерти рассказала вдова Кирни.

Причиной ухода из жизни оказались церебральные артериовенозные мальформации – сосудистые поражения, которые встречаются редко и проявляются спонтанным внутричерепным кровоизлиянием, головной болью, судорогами.

Прощание с актером состоится 18 марта.

Кирни известен по проектам «Иголка в стогу сена», «День святого Валентина». Он является автором текста песни «Влюбленный лев».

Ранее сообщалось о смерти автора гимна Санкт-Петербурга Олега Чупрова. Поэту было 86 лет.