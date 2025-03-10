От остановки сердца скончался известный американский певец и актер Дэнни Кокс

Ушел из жизни американский певец, автор песен и инструменталист Дэнни Кокс. Об этом пишет портал KCUR.

Музыканта не стало на 82-м году жизни. Причиной смерти артиста, как рассказал его сын, стала остановка сердца.

Дэниел Кокс появился на свет в Огайо в 1943 году в многодетной семье. Позднее пел в церковном хоре. Его профессиональная карьера началась в 1960-х. Дебютный альбом певца увидел свет в 1963-м. Также Кокс выступал как театральный актер и автор музыки к спектаклям.

Наибольшую известность артисту принесла пластинка 1974 года Feel So Good.

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