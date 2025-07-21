От ХОБЛ умер 69-летний популярный в РФ норвежский писатель Ингвар Амбьёрсен

От ХОБЛ умер популярный в РФ норвежский писатель Ингвар Амбьёрсен. О смерти сообщил его издатель в соцсети.

Литератор, норвежский сценарист и телеведущий умер на 70-м году жизни. Причиной смерти стала тяжелая форма ХОБЛ.

Писатель известен в России по циклу «Самсон и Роберто», который был переведен и проиллюстрирован. Также у него есть экранизированное произведение «Эллинг». Первая кинокартина, снятая по циклу, была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Ранее в возрасте 74 лет скончался эстонский актер и художник-постановщик Калью Киви. Среди его известных работ трагикомедия «Каждому свое» и финско-эстонская драма «Я устал ненавидеть». Что стало причиной смерти — не уточняется. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в возрасте 86 лет из-за легочного фиброза умер индийский режиссер Чандра Барот.