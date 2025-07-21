В Мумбаи на 87-м году жизни скончался режиссер индийского фильма «Дон» Чандра Барот

На 87-м году жизни умер индийский режиссер и продюсер Чандра Барот. Ветеран Болливуда скончался вчера, 20 июля, в Мумбаи. Об этом пишет The Times of India.

Сообщается, что причиной смерти стал легочный фиброз, с которым режиссер боролся последние семь лет. По словам его вдовы, Барот ушел из жизни в госпитале.

Чандра Барот родился и вырос в Танзании. В 1970-х годах он перебрался в Индию, где начал работать в кино. Стартовал в качестве помощника режиссера. Самостоятельно снимать Чандра начала в 1978 году.

В Индии Барота называют «чудом одного фильма» из-за его дебютного боевика «Дон». Болливудская кинолента стала по-настоящему культовой, на которую было сделано множество ремейков. Однако повторить свой успех с другими картинами режиссер не смог.

Ранее мы писали о смерти индийского актера и режиссера, известного как Прабхакар. Артист скончался в возрасте 68 лет в реанимации частной клиники, куда он попал в критическом состоянии. Сообщается, что причиной смерти стала болезнь, с которой он боролся долгие годы.