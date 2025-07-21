В возрасте 74 лет скончался эстонский актер и художник-постановщик Калью Киви

Ушел из жизни эстонский актер, режиссер, сценарист, художник-постановщик Калью Киви. Ему было 74 года. Об этом сообщает «Российская газета».

Театральный деятель скончался 19 июля.

Артист родился 23 марта 1951 года в Тарту. Учился в Эстонском государственном художественном институте, который окончил в 1980 году по специальности «искусство моды». В тот же период начал работать режиссером в кукольном театре, в котором прослужил вплоть до 1995 года. Затем, до 2011 года, был главным художником Эстонского театра кукол.

Киви также снимался в кино. Самые известные его работы: трагикомедия «Каждому свое» и финско-эстонская драма «Я устал ненавидеть». Кроме того, по собственным сценариям он сам поставил такие киноленты, как «Лист бумаги» и «Вчерашний паровоз». В качестве художника работал над британско-эстонской драмой «Жар-птица», эстонско-российско-финским «Георгом» и другими.

Калью Киви является первым эстонцем, который получил Премию Юсси в Финляндии.

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