Бразильский поэт Режис Бонвичино умер в возрасте 70 лет после неудачного падения в Италии

В возрасте 70 лет во время отпуска в Италии умер бразильский поэт, публицист и переводчик Режис Родригес Бонвичино. Об этом пишет Folha de S. Paulo.

Как стало известно, литератор скончался после того, как неудачно упал в Риме. Он ушел из жизни спустя неделю после инцидента, находясь в больнице. Другие детали и обстоятельства его смерти не уточняются.

Режис Бонвичино родился в 1955 году в Сан-Паулу. В 1978-х годах там же окончил университет. Впервые публиковать свои стихи начал в середине 1970-х годов. Его поэзия была переведена на несколько языков, книги выпускались в Европе и США.

Также он был соредактором большой антологии бразильской поэзии, которая вышла в Америке в 1997 году. Кроме того, автор самостоятельно выпускал несколько журналов, среди них — важное на его родине издание Sibilia.

Последний сборник стихов Бонвичино, получивший название «Критическое состояние», вышел в 2013 году.

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